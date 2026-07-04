¡Chapoteo! Parisinos y turistas se bañan en el Sena

París sufrió un calor sofocante a finales de junio durante una ola de calor que azotó gran parte de Europa, elevando las temperaturas a 40 °C.

El sábado, parisinos y turistas disfrutaron nadando en el Sena, ya que tres instalaciones gratuitas y supervisadas, creadas para los Juegos Olímpicos de 2024, reabrieron sus puertas, ofreciendo un bienvenido respiro tras una ola de calor sin precedentes.

Al pie de la Torre Eiffel, los nadadores practicaban la braza, charlaban o descansaban sobre sus flotadores amarillos —obligatorios debido a la corriente— bajo la atenta mirada de los socorristas con camisetas fluorescentes.

"Es mejor que la piscina; no es exactamente la playa, pero te da la sensación de que ya estás un poco de vacaciones", dijo Lauriane Fiorentino, empleada de una empresa de construcción.

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Los bañistas salpicaban la orilla del río, lo que contribuía al encanto de la Ciudad de la Luz.

"Miren esta agua, con la Torre Eiffel de fondo... Sinceramente, ¿puede haber algo más bonito que esto?", exclamó maravillado el estadounidense Benjamin Doncan.

París sufrió un calor sofocante a finales de junio durante una ola de calor que azotó gran parte de Europa, elevando las temperaturas a 40 °C o más en algunos rincones de Francia, y los meteorólogos advierten que es posible que se produzca otra ola de calor en las próximas semanas.

El aire acondicionado no está muy extendido en las viviendas de la capital francesa, por lo que la natación es una de las formas más populares de refrescarse.

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La prohibición centenaria de nadar en el río que serpentea a través de París fue levantada para los Juegos Olímpicos de 2024.

Desde entonces, se han abierto tres puntos de baño atendidos por socorristas durante los meses de verano.

Estos sitios web, que son gratuitos y atrajeron a casi 100.000 visitantes el año pasado, permanecerán abiertos hasta finales de agosto.

Se encuentran ubicadas en Bercy, al este, cerca del Ministerio de Finanzas; en Grenelle, en la zona acomodada del oeste; y en Bras Marie, en el corazón de París.

La calidad del agua, que depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, se analiza varias veces al día y se indica a los bañistas mediante un sistema de banderas verdes, naranjas y rojas.

"Tenía un poco de miedo, pero hacen pruebas todas las mañanas", dijo Pierre Aboukrat, empleado del ayuntamiento del distrito 15. "Entonces tengo cuidado, no trago agua... Es segura, así que no hay problema", dijo.