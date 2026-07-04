Opositores denuncian detención de obispo crítico del gobierno de Nicaragua

El obispo fue detenido por la policía sandinista el pasado martes tras haber oficiado dos días antes una misa.

Opositores y medios nicaragüenses en el exilio denunciaron la detención de un obispo crítico del gobierno de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cuya liberación exigió este sábado Estados Unidos.

El obispo emérito Abelardo Mata, de 80 años, fue detenido por la policía sandinista el pasado martes tras haber oficiado dos días antes una misa en la ciudad de Estelí, al norte de Managua, de acuerdo con denuncias de medios nicaragüenses y opositores exiliados.

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El diario Confidencial señaló que Mata fue retenido el lunes por varias horas y enviado "bajo vigilancia" a su casa en la provincia de Masaya, pero luego fue detenido por policías.

"Se lo llevaron hacia (un) paradero desconocido", señaló por su lado La Prensa citando fuentes de la Iglesia que no identificó.

La abogada y experta nicaragüense en asuntos eclesiásticos Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, dijo a la AFP que Mata fue detenido porque "cuando celebra misa pide por la Iglesia y sus obispos, incluidos los exiliados".

"Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura de Murillo-Ortega", escribió en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

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El obispo octogenario "no representa ninguna amenaza para el régimen y su salud es frágil". "Condenamos la continua y cruel persecución y represión religiosa de la dictadura de Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar", agregó.

Ortega y Murillo son acusados por la oposición de perseguir a la Iglesia católica, a la que responsabilizan de haber apoyado las protestas de 2018 y promover un golpe de Estado patrocinado por Washington. La represión a esas manifestaciones dejó más de 300 muertos, según la ONU.

En los últimos ocho años, el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, ha expulsado a cientos de sacerdotes católicos, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, en 2024.

Mata fue una de las "figuras más influyentes" de la Iglesia católica en Nicaragua durante las últimas tres décadas y realizaba "críticas al poder", de acuerdo con un perfil del obispo publicado por el medio Artículo 66. En 2021 se acogió a retiro por edad.