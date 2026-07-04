Un colegio en Caraca se desploma tras no soportar los daños estructurales causados por los terremotos

Hasta el momento se han contabilizado más de 2,500 personas fallecidas, mientras siguen los trabajos para recuperar más cuerpos debajo de los escombros.

Parte de las instalaciones del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, situado en la zona de La Pastora en Caracas, se derrumbó este viernes a consecuencia del debilitamiento estructural generalizado en la región. El suceso no ocasionó víctimas mortales directas en el plantel, pero ocurre a poco más de una semana de los devastadores terremotos en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5, los cuales han cobrado la vida de al menos 2.645 personas en el país.

El centro educativo, edificado junto a una zona de pendiente pronunciada, dejó caer gran cantidad de escombros hacia las casas ubicadas en la parte baja del barranco. Testigos del sector reportaron que una persona resultó lesionada por este hecho y requirió traslado inmediato a un centro hospitalario.

Suspensión de clases y evaluación de escuelas en Venezuela

Debido a la crisis de infraestructura y los más de 12.600 heridos que dejaron los sismos en días pasados, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó la suspensión de clases a nivel nacional durante esta semana como medida de resguardo.

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación, el retorno a las aulas está pautado para este próximo lunes, aplicando únicamente en las entidades del país que no registren daños visibles en sus instalaciones, priorizando la integridad de los alumnos y el personal docente.

El testimonio de los vecinos de La Pastora

Habitantes de la comunidad manifestaron el pánico vivido durante el colapso. José Luis Bencomo, de 67 años, explicó a agencias de noticias que el desplome de la mitad de la edificación y el compromiso del muro de contención generaron una alarma similar a la de una réplica sísmica, provocando la huida de niños y adultos de la zona de impacto.

Por su parte, los Bomberos de Caracas acudieron al lugar para ejecutar el acordonamiento preventivo del área. El cuerpo de rescate precisó que el siniestro involucró una pared perimetral y que brindaron asistencia prehospitalaria a un ciudadano que sufrió una crisis convulsiva producto del fuerte impacto emocional.

Balance de infraestructuras afectadas por el sismo

El panorama de daños estructurales en Caracas y el resto del territorio nacional sigue en aumento según los informes técnicos y el monitoreo satelital:

Reporte oficial de daños: Las autoridades registran 885 inmuebles con averías graves, de los cuales 189 presentan un colapso total.

Las autoridades registran 885 inmuebles con averías graves, de los cuales 189 presentan un colapso total. Estimación de la NASA: Un análisis preliminar con imágenes espaciales de la NASA sugiere que la cifra real de edificaciones afectadas o destruidas en la región del desastre podría ascender a unas 58.870.

Paralelamente, registros de drones en localidades costeras como La Guaira muestran amplias zonas urbanas reducidas a ruinas, donde los ciudadanos continúan labores de remoción de escombros para recuperar bienes personales y buscar sobrevivientes, en medio de una emergencia que ya suma 2.595 fallecidos confirmados en esas localidades.