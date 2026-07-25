Los incendios que arrasan España y Francia siguen sin control y fuerzan la evacuación de 270.000 personas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la "prioridad" es "salvaguardar vidas".

Los incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la región de Burdeos y los alrededores de Madrid forzaron la evacuación de casi 270.000 personas, ennegreciendo el cielo de la capital española y arrasando bosques y viviendas en el suroeste de Francia.

En el oeste de la región de Madrid, dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25.000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y más de 70.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según las autoridades, que calificaron el incendio como el "peor de la historia" en la región madrileña.

Además, cerca de 1.200 personas mayores y personas con discapacidad fueron evacuadas el viernes de centros sanitarios y residencias de ancianos.

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan a municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

"Pensé que se iba a incendiar todo, la casa, todo. Ya había alistado una maleta para cosas básicas", contó la peruana Jacqueline Villafranca, de 38 años, que el viernes fue evacuada de la localidad de Navalagamella (3.000 habitantes) y trasladada en autobús junto a su marido y sus dos hijas, de 16 y 2 años, al municipio madrileño de Alcobendas.

"Aquí se respira el aire normal, ayer era insostenible. La vista te arde. Mi hija llegó del campamento y me dijo 'Mamá, no puedo abrir los ojos, me arden los ojos'. Y empezaron a sonar esas alertas" en los teléfonos, relata.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la "prioridad" es "salvaguardar vidas".

La situación "sigue siendo compleja" porque "las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos", agregó.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas pero el gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2.000 personas estaban siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

"Todos los veranos hay incendios", pero "este ha sido tremendo", dijo a AFP Mar Nicolás, la alcaldesa de la población de Brunete, muy cerca de otras localidades desalojadas o afectadas por las llamas.

En la localidad de El Escorial, al noroeste de la capital, un histórico monasterio estaba envuelto en humo, constató una reportera de la AFP.

- "Desolación" -

En Francia, el fuego se concentra en dos departamentos del suroeste del país y se teme que amenace la ciudad de Burdeos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó este sábado que 167.000 personas habían sido evacuadas en el departamento de Gironda, a las que se suman unas 30.000 desalojadas en el departamento vecino de Las Landas.

En Gironda, cuya capital es Burdeos, "el fuego ha sido menos virulento esta noche de lo que podíamos temer", declaró Nuñez, quien habló de una pequeña "tregua".

Colegios y pabellones deportivos se habilitaron como refugios de emergencia para turistas y residentes.

"Es la desolación", suspira Matthieu Plessis, de 40 años, al descubrir el sábado sus gallinas con el plumaje ennegrecido y las ruinas aún humeantes de su casa, cercana a la localidad de Lège-Cap-Ferret, en Gironda.

"Fue un infierno. A las tres de la tarde era de noche, de tanto humo que había, y vimos cómo los bomberos se iban marchando poco a poco, los vientos cambiaron y ya no quedaba nadie para proteger las casas", cuenta.

Las llamas en Gironda ya han arrasado más de 32.000 hectáreas, tres veces la superficie de París, y han destruido al menos 100 edificios, según las autoridades.

Francia anunció que movilizará a otros 500 militares hasta un total de 1.500 para apoyar las evacuaciones y proteger las viviendas que hayan quedado sin vigilancia.

- Cambio climático -

En lo que va de año, los incendios han quemado más de 168.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Tanto en Francia como en España, estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.