China evacúa a 20.000 personas ante la llegada del tifón Noul

Se ordenó a las escuelas de la ciudad de Chaozhou, en Cantón, que suspendieran sus actividades, según los medios locales.

Las autoridades evacuaron a más de 20.000 personas y suspendieron los servicios ferroviarios en el sur de China ante la llegada del tifón Noul, que amenaza con lluvias torrenciales y vientos huracanados, informó la prensa estatal.

Se prevé que el ciclón toque tierra en la zona costera comprendida entre Hong Kong y la zona sur de la provincia de Cantón, entre la noche de este sábado y la mañana del domingo, informó el Centro Meteorológico Nacional de China.

El gigante asiático mantenía activa a primera hora una alerta naranja por tifón, el segundo nivel más alto de su sistema de cuatro niveles, tras advertir que algunas zonas de Cantón y de la vecina provincia de Fujian sufrirán vientos y lluvias intensos.

Más de 20.000 personas ya fueron evacuadas en Cantón, reportó la cadena estatal CCTV en un boletín el viernes por la noche.

Barcos pesqueros que faenaban en alta mar en la provincia regresaron a los puertos para "refugiarse de la tormenta", agregó.

Cantón tenía previsto suspender algunos servicios de tren el sábado por la mañana, y detenerlos por completo el domingo, informó la CCTV.

Se ordenó a las escuelas de la ciudad de Chaozhou, en Cantón, que suspendieran sus actividades, según los medios locales.

Este mes, el clima extremo ya ha causado estragos en el sur y el centro de China: 39 personas perdieron la vida cuando el tifón Maysak provocó inundaciones devastadoras en Guangxi.

Maysak también causó tormentas eléctricas y vientos huracanados que dejaron 11 muertos y 331 heridos en la provincia central de Hubei.