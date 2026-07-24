MLB resultado | José 'Chema' Caballero fue titular en la victoria de los Yankees sobre los Phillies

El panameño, quien ha sido noticia toda la semana por su actuación en el plato, volvió a la alineación regular en la segunda base y respondió con una gran jugada defensiva.

Panamá/Los Yankees de Nueva York derrotaron esta noche a los Phillies de Filadelfia por marcador de 1 carrera por 0, en un duelo de pitcheo que tuvo como protagonista al panameño José Caballero, titular en la segunda base tras una semana en la que ha sido noticia por su desempeño en el plato.

El lanzador ganador fue Cam Schlittler, quien tuvo una actuación dominante: ponchó a 12 bateadores de los Phillies en un duelo que estuvo cerca de convertirse en uno de los mejores de la temporada para el derecho de los Yankees.

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Del otro lado, Jesús Luzardo cargó con la derrota pese a lanzar siete entradas sólidas, permitiendo apenas una carrera. El rescate de la victoria quedó en manos de David Bednar, quien cerró el juego sin sobresaltos para sellar el triunfo neoyorquino.

En el plato, Caballero tuvo una noche complicada ofensivamente: se fue de 3-0 con dos ponches en el juego. Uno de esos turnos tuvo un momento particular: el receptor J.T. Realmuto retó la decisión de bola cantada en un lanzamiento de Luzardo ante el panameño. La jugada, revisada por el umpire de home John Tumpane, fue revertida de bola a strike cantado, en una decisión que terminó siendo confirmada tras la apelación, cuyo porcentaje de confirmaciones en la jornada se ubicaba en 51.6% (47 de 91 revisiones). En otro de sus turnos, Caballero se ponchó tras un foul tip.

Sin embargo, fue en el terreno defensivo donde el infielder panameño dejó su huella en el partido. Caballero realizó una gran jugada en la segunda base, al recoger una roleta difícil y completar el out en primera para sacar al corredor. Edmundo Sosa, en su turno al bate, respondió con un hit en un turno de 1-1 su promedio al bate está en .217 en esta temporada.

El juego se definió por la mínima diferencia gracias a una noche de pitcheo dominante en ambos bandos, con Schlittler llevándose la mejor parte del duelo particular ante Luzardo.

Para José Caballero, la jornada representó su regreso a la titularidad en un momento en el que su nombre ha sonado con fuerza dentro de la organización de los Yankees por su rendimiento reciente en el plato, entre discuciones, confrontaciones con los árbitros y lanzadores, aunque esta noche el resultado individual no acompañó, su aporte defensivo fue clave para mantener la ventaja mínima que terminó siendo suficiente para la victoria.