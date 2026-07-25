Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán

El comentario de Trump en Truth Social se produce después de informes de prensa sobre presuntas investigaciones de Washington acerca de si Moscú y Pekín están proporcionando a Irán información de objetivos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo.

"Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social.

"Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.

El comentario de Trump en Truth Social se produce después de informes de prensa sobre presuntas investigaciones de Washington acerca de si Moscú y Pekín están proporcionando a Irán información de objetivos, tras una serie de ataques contra bases estadounidenses.

El líder estadounidense dijo que el presidente chino, Xi, le había asegurado cuando se reunieron en Pekín en mayo que no armaría a Irán bajo ninguna circunstancia, y añadió: "Teniendo en cuenta nuestra relación, le creo".

Trump señaló que Putin había hecho una promesa similar a pesar de la guerra en Ucrania.

"Él entiende que yo no vendo armas a Ucrania, sino a países de la OTAN. Ellos pagan el precio por entero y, sobre cómo se distribuyen esas armas, no tengo ni idea", dijo Trump.

Trump ha adoptado frecuentemente un tono más deferente hacia Xi y Putin que hacia los propios aliados de Washington, afirmando que deben ser respetados como líderes de grandes potencias mundiales.