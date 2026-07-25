Clima en Panamá | Lluvias, tormentas y radiación UV extrema: así estará el tiempo este sábado

El Imhpa también mantiene vigente un aviso de vigilancia para la vertiente del Pacífico hasta el 27 de julio, debido a la persistencia de condiciones favorables para lluvias y tormentas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este sábado 25 de julio condiciones atmosféricas inestables, con lluvias y aguaceros acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos del país durante el transcurso del día.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, con lluvias ligeras intermitentes sobre la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Colón y Bocas del Toro.

Hacia la tarde y la noche se esperan episodios nublados con lluvias intermitentes y aguaceros aislados con actividad eléctrica en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, además de Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para la vertiente del Pacífico, en la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados con lluvias ligeras aisladas en las Tierras Altas y el golfo de Chiriquí. En la tarde y noche aumentará la nubosidad, con aguaceros aislados y actividad eléctrica sobre Panamá Norte, Oeste, Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, Azuero y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 34 °C.

En el Caribe predominarán vientos del nor noroeste durante la mañana, con velocidades de 7 a 11 km/h, cambiando al nor oeste en la tarde y noche, entre 11 y 18 km/h. En el Pacífico se mantendrán del nor noroeste en la mañana, con velocidades de 13 a 16 km/h, cambiando al nor este durante la tarde y la noche, entre 11 y 15 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe mantendrá condiciones favorables para las actividades, con olas de hasta 1.21 metros. En el Pacífico continúa la advertencia por vientos, oleajes y mareas de resaca, con olas de hasta 0.91 metros y periodos de 20 segundos.

El Imhpa también mantiene vigente un aviso de vigilancia para la vertiente del Pacífico hasta el 27 de julio, debido a la persistencia de condiciones favorables para lluvias y tormentas.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre muy altos y extremos en ambas vertientes durante las horas de mayor incidencia solar, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol y utilizar medidas de protección.

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