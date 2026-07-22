China amenaza con represalias a Francia por su ley contra la moda ultrarrápida

Un portavoz no identificado del Ministerio de Comercio de Pekín afirmó que la ley, "bajo la excusa de establecer los llamados estándares de 'protección ambiental' y 'sostenibilidad', en realidad implementa medidas excluyentes".

Pekín, China/China advirtió este miércoles sobre posibles represalias contra una ley francesa destinada a frenar el auge de la llamada moda ultrarrápida, tachando la normativa de "discriminatoria" y contraria a los principios comerciales.

La ley, aprobada por el Parlamento francés a finales del mes pasado y que entrará en vigor el 1 de septiembre, aplicará penalizaciones financieras a algunos artículos y afecta principalmente a grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress.

Estas empresas de 'fast fashion' son conocidas por vender grandes volúmenes de ropa de baja calidad a precios muy bajos, lo que también contribuye a la contaminación de la industria textil, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero.

Un portavoz no identificado del Ministerio de Comercio de Pekín afirmó que la ley, "bajo la excusa de establecer los llamados estándares de 'protección ambiental' y 'sostenibilidad', en realidad implementa medidas excluyentes".

La normativa podría violar el principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el portavoz, y "constituye una barrera comercial contra China".

Las sanciones francesas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, se aplicarán a ciertos productos textiles y aumentarán con el tiempo.

La nueva ley también prohibirá la publicidad de marcas de ropa barata y fabricada en serie, incluyendo a los influencers en redes sociales.

El ministro de Comercio francés, Serge Papin, declaró el mes pasado que las tres empresas asiáticas eran los principales objetivos de la ley, a las que acusó de impulsar el auge de la moda ultrarrápida.