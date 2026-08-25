China dice que defenderá sus intereses ante anuncio de sanciones de EEUU contra Irán

A casi seis meses de la guerra contra Irán, Estados Unidos dio a conocer nuevas sanciones contra países y entidades, incluyendo a China, que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington de golpear económicamente a la república islámica.

Pekín, China/China afirmó el martes que defenderá sus intereses luego de que Estados Unidos anunciara planes para la "asfixia económica" de Irán, un socio de Pekín, con sanciones contra las entidades que comercian con la república islámica.

"La cooperación entre China e Irán siempre se ha efectuado dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias o perturbaciones", declaró en rueda de prensa Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Agregó que "China ha manifestado en numerosas ocasiones que se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales (...) China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses".

A casi seis meses de la guerra contra Irán, Estados Unidos dio a conocer nuevas sanciones contra países y entidades, incluyendo a China, que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington de golpear económicamente a la república islámica.

China ha defendido un alto el fuego en el conflicto e insiste en que las sanciones estadounidenses no lo resolverán.

Pekín es un cliente del petróleo iraní y se ha visto afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Irán ha enfrentado sanciones durante décadas, y ha utilizado una compleja red financiera internacional para evadir las restricciones.

Antes de la guerra, lograba exportar millones de barriles de petróleo, principalmente a China.

Consultado el lunes si los bancos chinos serían afectados por las medidas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respondió que "nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses".