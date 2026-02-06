China revoca condena a muerte de un canadiense por tráfico drogas

La condena a muerte de Robert Lloyd Schellenberg por presunto tráfico de drogas se impuso en 2019, durante un periodo de fuertes tensiones diplomáticas.

China revocó la condena a muerte de un ciudadano canadiense acusado por tráfico de drogas, informó el viernes una fuente gubernamental de Canadá a la AFP, en un posible signo de distensión diplomática entre ambos países.

El funcionario, que solicitó el anonimato, confirmó la decisión del tribunal chino.

La condena a muerte de Robert Lloyd Schellenberg por presunto tráfico de drogas se impuso en 2019, durante un periodo de fuertes tensiones diplomáticas tras el arresto en Vancouver de la directora financiera de la empresa Huawei, Meng Wanzhou, en virtud de una orden estadounidense.