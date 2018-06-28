Cierra el aeropuerto internacional de Bali por una erupción volcánica

El aeropuerto internacional de Bali, la isla más turística del archipiélago indonesio, cerró este viernes debido a la erupción del volcán Agung que generaba una nube de polvo y de cenizas de 2,000 metros de altura.

"Según las previsiones meteorológicas, la nube de cenizas volcánicas alcanzará el aeropuerto el viernes por la mañana", indicó en un comunicado el portavoz de la plataforma, Yanus Suprayogi.

El aeropuerto de Denpasar, el tercero de Indonesia en número de pasajeros, no recibirá ningún vuelo a partir de las 03H00 (19H00 GMT del jueves) y debería permanecer cerrado al menos hasta las 19H00 locales.

Antes de ese cierre, ya habían sido anulados unos 50 vuelos en Bali, que afectaron a más de 8.000 pasajeros.

El volcán Agung entra a menudo en erupción desde que despertó el año pasado.

En noviembre, la amenaza de una erupción provocó el caos en los transportes y afectó a la economía de Bali, especialmente el muy lucrativo sector turístico.

La última gran erupción del Agung dejó unos 1.600 muertos en 1963.

Indonesia, que tiene el mayor número de volcanes activos en el mundo, se sitúa en el "cinturón de fuego del Pacífico", una zona de colisión de placas tectónicas donde se producen numerosos seísmos y erupciones volcánicas.