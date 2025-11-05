Presidenta de México sufre acoso sexual callejero en pleno centro de la capital

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.

México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió este martes acoso sexual callejero cuando un individuo la manoseó e intentó besarla mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana.

El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial y daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, según videos divulgados en redes y medios.

Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

Recién en ese momento, un miembro de la llamada Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba signos de estar drogado o ebrio.

Pese a la agresión, Sheinbaum trató con gentileza al sujeto y accedió a tomarse una fotografía con él para luego darle una palmada en la espalda y continuar con su recorrido, según muestra uno de los videos.

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales.

Horas después, la titular de la Secretaría (ministerio) de las Mujeres, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión.

"Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta", escribió Hernández en X, donde denunció además la "visión machista" y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.

Un 70% de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres.

Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.