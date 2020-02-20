Confirman contagio por coronavirus de chilena que viajaba en buque aislado en Japón

Santiago/Las autoridades chilenas confirmaron este jueves que una chilena que trabajaba como tripulante en el crucero "Diamond Princess", atracado en cuarentena en Japón, contrajo el nuevo coronavirus.

"Se trata de una persona de 45 años, quien durante el fin de semana presentó un cuadro de infección respiratoria aguda con fiebre alta y dolores musculares", dijo un comunicado oficial del ministerio de Salud chileno.

La nota agrega que tras el resultado positivo del examen de confirmación diagnóstica, esta persona "fue derivada hasta un hospital en Tokio, Japón, donde se encuentra en buenas condiciones generales, recuperándose de un cuadro de neumonía, según lo reportado por la autoridad local".

Consultado por la prensa, el canciller chileno, Teodoro Ribera, afirmó que la mujer "está fuera de peligro".

La ministra en funciones de Salud, Paula Daza, precisó por su parte que "su estado anímico ha ido mejorando y probablemente podría ser dada de alta en el corto plazo".

Durante esta jornada, las autoridades japonesas confirmaron que otras 13 personas confinadas en el crucero "Diamond Princess" dieron positivo al coronavirus, lo que elevó el número de personas infectadas en el buque a 634, el mayor número de contagiados en un solo lugar fuera de China, donde han muerto 2.118 personas y más de 74.500 han sido infectadas por el virus COVID-19.