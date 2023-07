¡Increíble! Confirman hallazgo de cocaína en la Casa Blanca

Estados Unidos/La Casa Blanca fue evacuada brevemente la noche del pasado domingo, luego de que el Servicio Secreto encontró un sospechoso polvo blanco en una zona del Ala Oeste, donde se encuentran las oficinas presidenciales. Una prueba preliminar demostró que la sustancia encontrada era cocaína, según informaron dos agentes policiales hace pocas horas.

Hasta el momento, se conoce que el pasado domingo 2 de julio en horas de la noche, agentes del Servicio Secreto estaban haciendo rondas rutinarias, cuando encontraron el polvo blanco en una zona accesible a los grupos de turistas, no en una oficina, según dijeron los agentes a The Associated Press, quienes hablaron en condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso.

Este hallazgo provocó la breve evacuación del complejo alrededor de las 8:45 de la noche, cuando los bomberos y equipos de emergencia fueron llamados a realizar una prueba rápida, por medio de la cual, de manera preliminar identificó que se trataba de la adictiva droga.

Por su parte, Anthony Guglielmi, un portavoz del Servicio Secreto, dijo que la sustancia está siendo sometida a más pruebas para determinar “de qué se trata” y que las autoridades pertinentes se encuentran investigando cómo llegó a la Casa Blanca, aunque resaltó que el departamento de bomberos de D.C, determinó que la sustancia no representaba una amenaza.

Relacionado Incautan 66 kilos de cocaína escondidos en una máquina de helado que pretendía llegar a Estados Unidos

Guglielmi añadió que el presidente Joe Biden no se encontraba en la Residencia Oficial en el momento, debido a que, como informó el medio The Washington Post, él y su familia fuero a Camp David el viernes y regresaron este martes.

Según este mismo medio, “un bombero del equipo de materiales peligrosos departamento de Washington D.C. comunicó por radio los resultados de una prueba". El mensaje decía "Tenemos una barra amarilla que dice clorhidrato de cocaína". Dos "funcionarios familiarizados con el asunto".

Según dijo el medio La República, el Ala Oeste, en donde se encontró la sustancia adictiva, se trata de una zona anexa a la mansión ejecutiva donde vive el presidente e incluye el Despacho Oval, la sala del gabinete y la zona de prensa, además de despachos y espacios de trabajo para los asesores y el personal del mandatario. Cientos de personas pasan o trabajan de forma regular en esta zona.

Con información de El País, Infobae, La República, Semana, El Tiempo y The Washington Post.