El Consejo de DDHH de la ONU ordena una 'investigación urgente' por la violencia en Sudán

En una resolución adoptada el lunes por consenso de sus 47 miembros, el organismo, que había celebrado un debate de emergencia el viernes a pedido de Reino Unido.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ordenó el lunes la apertura de una "investigación urgente" ante la "escalada de la violencia" en Sudán y El Obeid, gran ciudad asediada por los paramilitares que combaten a las fuerzas gubernamentales.

La urbe de medio millón de habitantes, capital del estado de Kordofán del Norte (centro), está desde hace varios meses bajo el asentamiento de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra contra el ejército sudanés desde abril de 2023.

En una resolución adoptada el lunes por consenso de sus 47 miembros, el organismo, que había celebrado un debate de emergencia el viernes a pedido de Reino Unido, expresó "su profunda preocupación ante el riesgo inminente de atrocidades a gran escala cometidas por las FAR, en particular de violencia sexual relacionada con el conflicto, a la que están expuestos cientos de miles de civiles (…) en El Obeid y sus alrededores".

En consecuencia, ordenó a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Sudán, creada por el propio Consejo al inicio del conflicto, realizar "una investigación urgente" sobre "las violaciones del derecho internacional humanitario y los crímenes internacionales conexos" que se habrían cometido en el lugar.

Desde hace tres semanas, la ONU, diversas oenegés y varios gobiernos expresan su preocupación por un posible ataque inminente contra El Obeid, similar al que condujo a la toma en octubre pasado de El Fasher (oeste), último bastión importante del ejército en Darfur, donde se acusa a las FAR de haber cometido múltiples abusos.