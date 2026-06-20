Consejo de Seguridad de la ONU alerta sobre 'riesgo inminente de atrocidades' en ciudad de Sudán

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron el jueves sobre el riesgo inminente de un ataque contra la ciudad.

El Consejo de Seguridad de la ONU manifestó este sábado su preocupación por el riesgo inminente de atrocidades en El-Obeid, una importante ciudad de Sudán acosada por paramilitares.

En un comunicado, los miembros del Consejo instaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a cesar de inmediato su ofensiva contra El-Obeid.

Ubicada en la región de Kordofán, El-Obeid lleva varios meses sitiada por las RSF, que mantienen una guerra con el ejército regular de Sudán desde abril de 2023.

El viernes, el enviado especial del secretario general de la ONU para Sudán llamó al comandante de las RSF, el general Mohamed Hamdane Daglo, para pedirle que no atacara a El-Obeid.

Según el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, el enviado Pekka Haavisto también instó al general a "evitar cualquier acción que pueda agravar la ya terrible situación humanitaria y poner en mayor peligro la vida de los civiles".

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron el jueves sobre el riesgo inminente de un ataque contra la ciudad.

"No debemos permitir que los horrores de El-Fasher se repitan en El-Obeid", alertó Guterres.

Las RSF están acusadas de haber cometido en octubre del año pasado numerosas atrocidades durante la toma de El-Fasher, la última gran ciudad de Darfur que aún les resistía. En febrero, una misión de investigación de la ONU informó de actos de "genocidio".

Desde la toma de esta ciudad, los combates se han intensificado, especialmente en la región de Kordofán, un frente crucial que conecta los bastiones de las RSF en Darfur con las zonas controladas por el ejército en el este de Sudán.