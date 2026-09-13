El Consejo de Supervisión de Meta pide no reemplazar la verificación por 'Notas de la comunidad' en América Latina

El Consejo enfatizó que si bien estas notas "pueden aportar información a debates importantes y estimular la libre expresión", también pueden causar "daños en el mundo real" en ciertos casos, como el de "regímenes que reprimen los derechos humanos", contextos polarizados que derivan en "violencia política", y países con "redes de desinformación a gran escala".

El Consejo de Supervisión de Meta pidió al grupo tecnológico que no reemplace con "notas de la comunidad" su programa de verificación de información realizado por periodistas, tal como plantea la empresa californiana en 16 países hispanohablantes de América Latina.

En un comunicado consultado por AFP este sábado, el Consejo de Supervisión argumenta que la verificación por parte de profesionales de la información y las "notas de la comunidad", creadas y aprobadas por simples usuarios de las redes sociales, son mecanismos complementarios que sirven a "dos propósitos distintos".

El Consejo insiste en que "las notas de la comunidad" podrían resultar contraproducentes o manipulables en regímenes represivos y en países muy polarizados.

Por ello, "urgimos a Meta a no plantear las notas de la comunidad como una sustitución directa de la verificación", indicó en su comunicado el Consejo de Supervisión de la empresa que agrupa a Facebook, Whatsapp e Instagram.

El miércoles, el gigante tecnológico encabezado por Mark Zuckerberg anunció que comenzó a probar sus Notas de la comunidad en 16 países hispanohablantes de América Latina, como paso hacia la sustitución del actual programa de verificación periodística profesional de contenidos.

El anuncio se produjo en pleno auge de la derecha y la extrema derecha en América Latina, de la mano de candidatos que alcanzaron la presidencia de países como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú, se reivindican como admiradores de Donald Trump y tienen como modelo al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Todos ellos cuentan con estrategias ambiciosas y reticulares en redes sociales, donde abunda la desinformación para exaltar su imagen y difundir su mensaje.

El año pasado, días antes de que Trump iniciara su segundo mandato en la Casa Blanca, Meta ya puso fin a dicho programa en Estados Unidos, optando en su lugar por estas Notas de comunidad basadas en un sistema de colaboración masiva, como ya venía haciendo la plataforma X de Elon Musk.

En este caso no son redacciones ni periodistas profesionales quienes chequean informaciones potencialmente engañosas o falsas, sino usuarios de las redes sociales que cumplan con una serie de requisitos, como tener al menos 18 años, una cuenta de por lo menos seis meses de antigüedad y no haber infringido las normas de Meta de forma reiterada.

- Factores de riesgo -

El Consejo enfatizó que si bien estas notas "pueden aportar información a debates importantes y estimular la libre expresión", también pueden causar "daños en el mundo real" en ciertos casos, como el de "regímenes que reprimen los derechos humanos", contextos polarizados que derivan en "violencia política", y países con "redes de desinformación a gran escala".

Daños reales en los que "Meta tiene una responsabilidad a la hora de evitar o remediar".

"Dichos factores existen ciertamente en algunos de los países en los que Meta dice querer probar" la sustitución de la verificación por periodistas profesionales, enfatiza el Consejo de Supervisión.

Y "la decisión de pasar de la fase de prueba a la implementación debería basarse en un análisis de los riesgos específicos de cada país".

Los países concernidos por la decisión de Meta son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Brasil, que celebra unas reñidas elecciones presidenciales en octubre y es el mercado más grande de las plataformas de Meta, no fue incluido.

La AFP participa en más de 26 idiomas, entre ellos el español, en un programa de verificación de datos desarrollado por Facebook, que contrata para ese fin a más de 80 medios de comunicación de todo el mundo.

El anuncio de esta semana fue rápidamente cuestionado por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, según sus siglas en inglés), que afirmó que el programa de Meta "no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas" en las redes sociales. La AFP es miembro de la IFCN.