Coronavirus deja casi 60,000 muertos en el mundo

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 59,456 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este sábado a las 11H00 GMT.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1,122,320 casos de contagio en 190 países o territorios.

La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja sin embargo una parte de la totalidad de contagios, debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.

Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 211,600 personas se curaron de la enfermedad.

La cantidad de muertos en Italia, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, asciende a 14,681. El país registró 119,827 contagios. Las autoridades italianas consideran que 19.758 personas sanaron.

Después de Italia, los países más afectados son España con 11,744 muertos y 124,736 casos, Estados Unidos con 7,159 muertos (278,458 casos), Francia con 6.507 muertos (83.165 casos), y Reino Unido con 3.605 muertos (38.168 casos).

China continental (sin contar Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, tiene un total de 81,639 personas contagiadas, de las que ,326 murieron y 76,755 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas se han registrado 19 nuevos casos y 4 fallecimientos.

En cantidad de casos, Estados Unidos es el país más afectado con 278,458 contaminaciones oficialmente diagnosticadas, entre ellas 7,159 muertes y 9,772 sanados.

El sábado a las 11H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 43,146 fallecidos (603,778 contagios), Estados Unidos y Canadá 7,325 (290,219), Asia 4,123 (115,730), Medio Oriente 3,612 (70,731), América Latina y el Caribe 885 (27,713), África 332 (7,744), y Oceanía 33 (6,407).

Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).