Rusia lanza andanada de bombardeos en Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión

Kiev, Ucrania/Rusia lanzó una andanada de bombardeos con drones y misiles en varios puntos de Ucrania este domingo, que impactaron en infraestructuras ferroviarias, energéticas y edificios residenciales, a dos días del cuarto aniversario del inicio de la invasión.

En Kiev, los periodistas de AFP oyeron explosiones en la madrugada, poco después de que se activara una alerta aérea por misiles balísticos.

La capital ucraniana ha sido objeto de bombardeos durante todo el conflicto y en las últimas semanas Rusia intensificó estos ataques golpeando objetivos de la infraestructura energética en medio del rudo invierno.

"Moscú continúa invirtiendo más en sus ataques que en la diplomacia", denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en las redes sociales, que indicó que Rusia lanzó cerca de 50 misiles y 300 drones. "El principal objetivo fue el sector energético. También resultaron dañados edificios residenciales e infraestructura ferroviaria".

En el plano diplomático, Hungría anunció este domingo que bloqueará un nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, debido a la interrupción de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Ucrania afirma que el oleoducto que atraviesa su territorio para transportar petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría resultó dañado a finales de enero por los ataques rusos. Hungría sostiene que Kiev es responsable de garantizar la seguridad y el funcionamiento de la parte del oleoducto que pasa por su territorio.

En Kiev y sus alrededores, los ataques dejaron al menos un muerto y decenas de heridos, incluidos cuatro niños, informó la policía ucraniana.

"Sentí como el edificio se sacudía", relató Olga, una mujer de 48 años que vive en Sofiivska Borshchagivka, un suburbio de Kiev.

Otro residente, Anton, afirmó que en esta zona no hay instalaciones militares.

"Esta es una zona residencial, hay escuelas, jardines infantiles, casas, así que definitivamente esto no está relacionado con ninguna instalación militar ni con ningún tipo de industria", afirmó.

En Rusia, en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, dos civiles murieron este domingo en un bombardeo con drones, dijo el gobernador, Viacheslav Gladkov.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que interceptó más de 70 drones ucranianos, varios de ellos sobre el cielo de Moscú.

Explosiones en Leópolis

Durante la noche, la fuerza aérea declaró una alerta general en todo el territorio ucraniano por la amenaza de misiles.

El ejército polaco desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele hacer ante ataques rusos de gran magnitud que amenazan regiones fronterizas.

Las autoridades de las regiones ucranianas de Dnipró, en el centro-este, y Odesa, en el sur también informaron de bombardeos, que dejaron dos heridos en la primera y alcanzaron infraestructuras con drones en la segunda.

Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, bombardea a diario zonas civiles e infraestructuras, lo que ha provocado recientemente la peor crisis energética del país desde el inicio de la invasión en 2022.

Las temperaturas descendieron hasta casi -10 °C el domingo por la mañana en Kiev cuando la ciudad volvió a ser atacada.

En Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, explosiones en comercios del centro causaron la muerte de una policía y dejaron 15 heridos durante la noche.

"Se trata claramente de un acto terrorista", declaró el alcalde Andrii Sadovi en un video difundido en redes sociales, sin precisar posibles responsables.

Las autoridades informaron que detuvieron a una mujer ucraniana acusada de estar vinculada con la explosión y afirmaron que hay una investigación abierta.

Ucrania dice que no está perdiendo la guerra

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, provocando el conflicto más sangriento y destructivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"No pueden decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, en absoluto la estamos perdiendo, definitivamente. La pregunta es si la ganaremos", afirmó Zelenski el viernes.

Desde principios de año se han celebrado varias rondas de conversaciones entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington, sin avances concretos hasta el momento.

El martes, cuando el conflicto entrará en su quinto año, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán por videoconferencia una reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios en apoyo a Ucrania.