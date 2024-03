Crisis en Haiti: Aumentan las tensiones en la frontera con República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana/A pesar del anuncio de que este fin de semana se podría nombrar un consejo de transición para restablecer el orden en Haití, esto no ha cambiado mucho en la vida cotidiana de los haitianos.

La reciente crisis en Haití ha aumentado las tensiones en la frontera, ya que República Dominicana teme un éxodo masivo de haitianos que huyen del caos y la hambruna en su país.

La violencia de las dos últimas semanas se ha extendido a la vecina República Dominicana, que ha reforzado sus controles fronterizos.

Esto supone una urgencia adicional para algunos haitianos que hacen negocios en Dajabón, en la frontera de la República Dominicana con Haití, y que ahora solo disponen de las horas diurnas para hacer los negocios en la República Dominicana con el fin de conseguir dinero para subsistir toda la semana.

Los haitianos cruzaron la frontera en masa para comprar y vender productos y abastecerse de artículos de primera necesidad.

Está prohibido entrar en las demás zonas de la ciudad de Dajabón y los guardias fronterizos patrullan para asegurarse de que nadie vaya más lejos de lo debido.

Decenas de miles de haitianos trabajan también al otro lado de la frontera, en la República Dominicana.

"Cuando veo a estas personas, la forma en que las veo vivir, no es una buena vida. Me pregunto si debería volver a Estados Unidos e intentar hacer algo positivo para ayudar a algunos de ellos. Porque la forma en que viven en ese lado no es vida" expresó Wanlou Janvier, Haitiano-estadounidense.

Aseguró sentirse triste por la forma en que vive la gente en Haití.