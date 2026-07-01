Cuatro policías son arrestados en Venezuela por robar dinero

Este miércoles, el Ministerio de Justicia difundió un video de uno de los agentes entregando su arma y quitándose el uniforme, así como las fotos de los cuatro policías implicados.

Cuatro policías venezolanos fueron detenidos por robar en la zona afectada por el doble terremoto en Venezuela, anunció el Ministerio de Justicia en redes sociales, después de que se viralizaran imágenes de los uniformados sorprendidos con bolsas por furiosos habitantes.

"Lambucio", "No tienen sentimientos", "Hijos de puta", "Son una vergüenza", les gritaban a los policías vecinos en Residencias Vallarta, en La Guaira, según videos que circulan en las redes sociales.

La Guaira, en el norte de Venezuela, es la zona más devastada tras los sismos de 7,2 y 7,5 que golpearon al país el 24 de junio y dejan al menos 2.000 muertos.

En uno de los videos, un agente sostiene una pequeña caja deformada y aplastada, seguramente recuperada entre los escombros, con dólares dentro. La gente lo rodea y le exige que la suelte. En otro video, una mujer parece romper lo que parecen ser billetes que habría arrebatado a los agentes.

Este miércoles, el Ministerio de Justicia difundió un video de uno de los agentes entregando su arma y quitándose el uniforme, así como las fotos de los cuatro policías implicados.

"Un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", dijo el Ministerio de Justicia en el comunicado, en el que subraya que los agentes fueron detenidos, destituidos y puestos a disposición de la justicia.

En la cuenta de X, la institución detalló el nombre de los hombres destituidos.

Se trata de los ciudadanos:

1 Aguilar reyes Maya

2. Fredy Rafael Lugo Oliveros

3. Roger Andrés Omaña

4.Josue Jhonatan Burgos Sánchez, quienes fueron detenidos por comisiones de la Didfp del Cicpc.

Numerosos saqueos y robos se han registrado después de los temblores. Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas para intentar contenerlos, pero continúan, según testimonios de pobladores a la AFP el miércoles.