Cuba sufre nuevo apagón general, el segundo en cinco días

Este es el cuarto apagón generalizado en menos de seis meses y el noveno desde finales de 2024.

Un nuevo corte eléctrico generalizado, el segundo en los últimos cinco días, afecta este viernes a Cuba, informó la compañía de electricidad, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que la "desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional" se produjo a las 16:30 hora local (20:30 GMT).

Este es el cuarto apagón generalizado en menos de seis meses y el noveno desde finales de 2024. El más reciente ocurrió el lunes pasado por una fluctuación de voltaje combinada con una baja producción de electricidad. La UNE no logró restablecer totalmente el sistema hasta el miércoles.

Sus directivos explicaron entonces que la baja disponibilidad de combustible, debido al bloqueo petrolero que Washington impone a la isla desde enero, complicó el proceso de reactivación del sistema.

La producción de electricidad del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

La principal central eléctrica del país, Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, está parada por reparaciones. Desde principios del año, esta central ha sido parada más de quince veces debido a averías sucesivas.

El envejecimiento del sistema eléctrico del país unido al bloqueo petrolero de Estados Unidos hacen que los cubanos enfrenten apagones diarios de más de 24 horas en La Habana. En el interior de la isla pueden superar las 70 horas.

Para reducir su dependencia del petróleo y superar la crisis energética, el gobierno cubano ha invertido fuertemente en energía solar, con la ayuda de China, entre otros.

Entre 2025 y principios de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en Cuba, que generan más de 1.000 MW, lo que representa el 10% de la producción total de electricidad del país.

A finales de 2024, esta cifra se situaba en el 3%. Las autoridades esperan alcanzar el 15% para finales de 2026.