Una decena de familiares de presos políticos inicia huelga de hambre en Venezuela

De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 permanecen aún en prisión.

Venezuela/Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre a las afueras de un centro penitenciario en Caracas, constató la AFP, después de que el Parlamento aplazara la aprobación de una histórica ley de amnistía hace dos días.

Los huelguistas piden celeridad en la excarcelación de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington.

Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en la capital de Venezuela.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes.

Muchas dormían al romper al alba, cuando habían programado el inicio de su protesta, incluso todavía entrada la mañana.

"Dormir calma el hambre", sopesa una de ellas, bajo anonimato.

"Ha surtido efecto la presión, esperamos seguir acá para que salgan todos", dice a la AFP Evelin Quiaro, 46 años, funcionaria del servicio de migración y madre de un preso político.

Quiaro comió por última vez pasada la 1 de la mañana: galletas con jamón. "Realmente no estamos preparadas, en mi vida he hecho esto", confiesa Quiaro sobre la huelga.

Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025. Fue implicado en un intento de atentado en Caracas y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

"El significado principal y el único es que ya terminen de darnos respuestas concretas sobre la liberación de todos los muchachos que están ahí adentro, todos", explicó Quiaro.

En el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención militar estadounidense, Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero y en teoría abarcará los 27 años del chavismo.

Su aprobación en la Asamblea Nacional se pospuso hasta la semana que viene por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación.

