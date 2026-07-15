Demócratas someten a interrogatorio al candidato de Trump para los servicios de inteligencia

Clayton debía testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado el mes pasado, pero Trump canceló la audiencia en un intento de presionar al Congreso para que respaldara un proyecto de ley sobre restricciones al voto.

Senadores demócratas estadounidenses sometieron el miércoles a un intenso escrutinio al candidato de Donald Trump para director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, a causa de las citaciones judiciales que emitió para periodistas y en torno al resultado de las elecciones de 2020.

Clayton debía testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado el mes pasado, pero Trump canceló la audiencia en un intento de presionar al Congreso para que respaldara un proyecto de ley sobre restricciones al voto.

Esa demora dejó a Bill Pulte, un funcionario del sector de vivienda leal a Trump, como jefe interino de inteligencia durante semanas, periodo en el cual, según informes, despidió a decenas de funcionarios de los servicios de inteligencia.

El miércoles, los legisladores insistieron reiteradamente en que Clayton dijera quién ganó las elecciones de 2020, como prueba de si se atrevería a contradecir a Trump, quien repite con frecuencia la afirmación falsa de que venció a Joe Biden pero fue despojado de la victoria por un fraude masivo.

Clayton afirmó repetidamente que Biden fue "certificado" como ganador, pero evitó decir que el demócrata ganó.

Hasta ahora fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Clayton también fue interrogado acerca de las citaciones que emitió a periodistas de The New York Times para que declararan ante un gran jurado, después de que el periódico informara sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con un avión donado por Catar en el que Trump viajó a Turquía.

"Si están en juego intereses de seguridad nacional, a mi entender es de vital importancia que no exista ninguna área sin visibilidad", dijo Clayton.

Se espera que la votación sobre la nominación de Clayton tenga lugar la próxima semana, según el senador republicano Tom Cotton.

Eso significa que Pulte podría ser reemplazado pronto, lo que podría despejar el camino para la renovación de un programa clave de recopilación de inteligencia conocido como la Sección 702 de la FISA, que permite la vigilancia sin orden judicial de extranjeros fuera del territorio estadounidense.

El controvertido programa expiró por primera vez el mes pasado después de que el Congreso rechazara una prórroga a corto plazo, en gran medida debido al nombramiento interino de Pulte.