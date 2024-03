Desmantelar agencia de ONU para refugiados palestinos sacrificaría una 'generación de niños'

Naciones Unidas, Estados Unidos/El desmantelamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) sacrificaría una "generación de niños", advirtió este lunes su director, Philippe Lazzarini, en medio de una disputa cada vez más enconada entre la ONU e Israel por el conflicto en Gaza.

"Desmantelar la UNRWA es una miopía. Si lo hacemos, sacrificaremos a toda una generación de niños, sembrando las semillas del odio, el resentimiento y futuros conflictos", declaró Lazzarini ante la Asamblea General de la ONU.

Lazzarini consideró "ingenuo" pensar que la desaparición de la Agencia se podría producir sin que amenace la paz y la seguridad mundiales. En un momento de crecientes tensiones entre Israel y la ONU, denunció una "campaña deliberada y concertada para socavar" las operaciones de la UNRWA, con el objetivo último de "acabar con ella". "Parte de esta campaña incluye inundar a los donantes con información errónea diseñada para alimentar la desconfianza y empañar la reputación de la Agencia".

Polémica

La UNRWA ha estado en el centro de la polémica desde que Israel acusó a finales de enero a 12 de sus empleados de estar implicados en el atentado del 7 de octubre perpetrado por el grupo islamista palestino Hamás. El ataque causó la muerte de 1.160 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

La ONU despidió a los empleados señalados por Israel e inició una investigación interna. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, António Guterres, encargó a un grupo independiente que evaluara a la UNRWA y su "neutralidad".

Pero una quincena de países han suspendido su financiación a la Agencia, ya de por sí crónicamente subfinanciada. Aunque estas acusaciones "no están confirmadas", aseguró Lazzarini, que ya indicó que Israel nunca había compartido pruebas de las acusaciones contra los 12 empleados en cuestión.

"Déjenme decirles lo que está en juego si no se toman medidas significativas para corregir (este) rumbo catastrófico (...) A corto plazo, la respuesta humanitaria en Gaza colapsará totalmente", advirtió Lazzarini.

"Traumatizados"

Lazzarini también dijo que muchos prisioneros palestinos liberados por Israel han vuelto "traumatizados" a la Franja de Gaza luego de sufrir "un calvario".

Con esta declaración confirma las informaciones del New York Times sobre un reporte interno de la Agencia, que no ha sido publicado, sobre "cientos de prisioneros liberados" a través del pasaje de Kerem Shalom. Aun cuando la agencia no se ocupa de temas relacionados con encarcelamientos, siendo la única presente en Kerem Shalom, recogió los testimonios.

"Vimos a las personas que volvieron de su detención, algunos después de semanas, otros después de meses. Y la mayoría de ellos completamente traumatizados por el calvario que vivieron", explicó Lazzarini.

"Se trata de un amplio espectro de malos tratos", agregó. "Personas humilladas sistemáticamente, personas fotografiadas desnudas, sujetas a abusos verbales y psicológicos, de amenazas de electrocutarlos" o incluso "privaciones del sueño, utilización extrema de ruido para impedirles dormir" o "de perros para intimidarlos".

Una parte de dichos detenidos eran trabajadores de la UNRWA, según su director. Más temprano el lunes, la agencia acusó a las autoridades israelíes de cometer actos de "tortura" contra algunos de sus empleados detenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Las autoridades israelíes rechazaron las acusaciones.