Detienen a exprimera ministra de Pedro Castillo por su participación en fallido golpe de Estado

Perú/La Policía Nacional de Perú ha detenido este martes a la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que la Corte Suprema ordenara su “captura inmediata”, para ser investigada por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín, ordenó a la Policía Judicial la detención de Chávez, después de aceptar la apelación del Ministerio Publico para que quien la última primera ministra del expresidente Castillo, sea investigada bajo los delitos de rebelión y alternativamente conspiración.

Chávez ha negado su participación en este intento de golpe de Estado propiciado por Castillo, aunque en un video de seguridad de Palacio de Gobierno, difundido por el programa “Panorama” de Panamericana Televisión, muestra imágenes en donde se observa a la expresidenta del Consejo de Ministros acompañando a Pedro Castillo durante la lectura del mensaje a la Nación donde anuncia la disolución del parlamento peruano.

La decisión del Poder Judicial, fue difundida vía Twitter, tras lo cual un grupo de policías se presentaron en el domicilio de Chávez, ubicada en la ciudad sureña de Tacna, una región fronteriza con Chile, de donde la ex primera ministra salió bajo custodia policial, para ser trasladada a la carceleta de Poder Judicial de Tacna.

Ministerio Público logra que se declare fundada la apelación y que el Poder Judicial disponga prisión preventiva por 18 meses contra la investigada Betssy Chávez Chino, por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado. (1/2) pic.twitter.com/ErOSQ4LqRg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 20 de junio de 2023

En este lugar, se le leerán sus derechos y pasará a realizarse la inspección médica legal, esperando que las autoridades determinen si se hace su traslado a Lima o cumple allí su detención, según el coronel policial Ramón Ramos ha informado a la prensa.

El jefe de policías añadió que Chavez no opuso resistencia a la detención, que “en todo momento” colaboró con los agentes y que antes de ser esposada se despidió de su familia. Una vez se conoció la resolución, Chavez realizó una transmisión en directo a través de su cuenta de Tiktok en donde decía estar “tranquila” en su casa esperando a la policía.

“Nos hemos enterado por los medios de comunicación y todavía no hemos sido notificados formalmente”, manifestó, añadiendo que no se sentía sola "si no acompañada por millones de personas". Chávez además señaló estar solicitando que el proceso se realizara en Tacna, pues ahí se encuentran todos sus “arraigos”.

Datos extraídos de los medios CNN y rtve.