Diputado desata escena caótica antes de voto sobre Bolsonaro en Brasil

El ultraderechista, de 70 años, fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

La cámara baja de Brasil fue escenario de una situación caótica este martes, cuando un diputado boicoteó la sesión para votar un proyecto de ley que podría reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

En una confusa escena, el legislador oficialista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras denunciar una "ofensiva golpista" y ocupar la silla del presidente de la Cámara de Diputados, según imágenes retransmitidas por la televisión local.

La transmisión televisiva oficial de la sesión fue interrumpida, los periodistas presentes en la sala del plenario fueron retirados y el debate se suspendió.

El proyecto de ley, introducido este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

Su aplicación además daría libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

La propuesta busca "la pacificación" de Brasil, según el texto.

De ser aprobado en Diputados este martes y luego en el Senado, "Bolsonaro tendrá una reducción de veintisiete años y tres meses a más o menos dos años y cuatro meses" de cárcel indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força, en un video enviado a AFP.

La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial, según el texto del proyecto.

A finales de noviembre, Bolsonaro comenzó a purgar su pena por orden judicial en dependencias policiales en Brasilia.

La inclusión del proyecto en el orden del día fue celebrada por la oposición de derecha en la cámara baja, que venía promoviendo desde el inicio de la legislatura una amnistía para Bolsonaro.

Pero generó indignación en la bancada oficialista.

"Permaneceré aquí con calma, con total tranquilidad, ejerciendo mi legítimo derecho político de no aceptar como un hecho consumado una amnistía a un grupo de golpistas", dijo el diputado Braga, del Partido Socialismo y Libertad, antes de ser desalojado por la fuerza.

Está previsto que Braga sea objeto el miércoles de una votación sobre la revocación de su mandato, tras ser acusado de agredir a un manifestante en una sesión el año pasado.

"Para beneficiar a Bolsonaro"

La nueva ley daría también la libertad condicional a 141 personas que se encuentran presas por los disturbios de aquel 8 de enero de 2023, que intentaron deponer al presidente Lula una semana después de su investidura.

"Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas", dijo en una conferencia de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder opositor.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa como "inaceptable".

"Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro", dijo el diputado Farias.

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió pocos días después del anuncio de la precandidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

El domingo Flávio anuncio que estaría dispuesto a retirar su postulación a las presidenciales de 2026 a cambio de una amnistía para su padre.

Este martes dijo que su precandidatura era "irreversible".