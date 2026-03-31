Trump dice que EEUU saldrá de Irán 'muy pronto', en dos o tres semanas

El presidente estadounidense, que con sus ataques conjuntos con Israel abrió la crisis bélica más seria en Oriente Medio en décadas, ha oscilado entre las amenazas y la buena disposición a negociar con el régimen de Teherán.

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que Estados Unidos cesará sus operaciones en Irán "muy pronto", en dos o tres semanas.

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: "Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo".

A continuación mencionó un plazo de "dos, quizá tres semanas". "Queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes de eso, porque vamos a atacar puentes, y ya hemos atacado algunos; atacaremos algunos puentes, tengo un par de puentes muy buenos en mente", amenazó.

"Pero si ellos se sientan a la mesa, será bueno. Aunque no importa si vienen o no", aseveró.

El presidente estadounidense, que con sus ataques conjuntos con Israel abrió la crisis bélica más seria en Oriente Medio en décadas, ha oscilado entre las amenazas y la buena disposición a negociar con el régimen de Teherán.

Trump ha presentado un plan de 15 puntos a los nuevos líderes en Teherán, entre los que se incluye el cese total de cualquier proyecto para lograr armas nucleares, el desmantelamiento de buena parte de sus capacidades balísticas y el fin del patrocinio de grupos armados que desestabilizan la región.

Irán ha dicho que está estudiando ese plan. "Es irrelevante si alcanzamos un acuerdo o no", aseguró Trump.