Donald Trump lanzó en Davos su 'Consejo de Paz'

Davos, Suiza/El presidente estadounidense Donald Trump inauguró este jueves en Davos su "Consejo de Paz", en presencia de una veintena de dirigentes, proyectándose como un pacificador global pese al escepticismo generalizado que despierta el plan con el que busca reescribir el orden mundial.

Washington aprovechó para presentar sus planes para una "nueva Gaza" que en tres años convertiría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos junto al mar.

"Dije, mira esta ubicación junto al mar. Mira esta hermosa propiedad. Lo que podría significar para tanta gente", afirmó Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos, dejando muy claro a los presentes que él era experto en bienes inmobiliarios.

También se reunió con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"La guerra debe terminar", dijo Trump a los periodistas que le preguntaron qué mensaje quería transmitir a su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El jefe de Estado ucraniano anunció que los documentos del acuerdo para detener las hostilidades "están casi, casi listos", a punto de cumplirse cuatro años de guerra con Rusia, desencadenada por una ofensiva rusa a gran escala contra su territorio.

"Fragmentado caleidoscopio"

Zelenski reconoció que el apoyo de Trump es "indispensable", sobre todo porque, según él, Europa, "en lugar de convertirse en una verdadera potencia global, sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias".

"Europa parece perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie", añadió, y sugirió que habrá una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos esta semana.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viaja este jueves a Rusia junto al yerno de Trump, Jared Kushner, para reunirse con Putin.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otras crisis, Trump firmó el documento que crea el Consejo de Paz, en compañía de los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

Para acceder a un puesto permanente en el Consejo de Paz habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como Zelenski, Putin, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

El Consejo, que según Trump trabajará "en colaboración" con Naciones Unidas, busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

"Gran relación" con Delcy Rodríguez

La puesta en marcha del Consejo responde a la frustración del presidente estadounidense por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, pese a afirmar que puso fin a ocho conflictos.

El galardón recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla.

En su discurso el jueves, Trump reiteró que mantiene una "gran relación" con el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que el ataque del 3 de enero en el que sus fuerzas capturaron en Caracas al entonces presidente Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico fue "asombroso".

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan la función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

Giro en Groenlandia

La primera jornada de Trump en Davos, el miércoles, estuvo marcada por su cambio de postura sobre Groenlandia, cuando anunció que ya no impondrá aranceles a Europa y descartó una acción militar para arrebatar a Dinamarca esa isla ártica, rica en minerales.

El mandatario explicó haber alcanzado un "marco para un futuro acuerdo", después de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las conversaciones proseguirán para "garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia", o de un punto de vista militar, afirmó Rutte este jueves.

Siete países de la OTAN (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá y Estados Unidos) se asegurarán "de que el Ártico se mantiene seguro, y los rusos y los chinos fuera de la zona", añadió.

Una fuente cercana a las conversaciones en Davos declaró a AFP que Estados Unidos y Dinamarca tienen además previsto renegociar su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia.