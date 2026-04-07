Donald Trump posterga ultimátum a Irán por dos semanas

Trump dijo que Irán ha enviado a EEUU una propuesta de 10 puntos "viable".

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que aceptó suspender durante dos semanas un devastador ataque contra Irán y que estaba dispuesto a un alto el fuego en la guerra si Teherán reabre por completo el vital estrecho de Ormuz.

"Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas", publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera su plazo, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

Trump dijo que Irán ha enviado a EEUU una propuesta de 10 puntos "viable".

Pakistán solicitó a Trump postergar el ataque

El primer ministro de Pakistán, mediador clave en la guerra de Oriente Medio, pidió al presidente Donald Trump que prorrogue dos semanas su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

"Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo", declaró Shehbaz Sharif en un mensaje publicado en la plataforma X.

Trump endureció aún más el tono el martes al amenazar con erradicar "toda una civilización" si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En su declaración, Sharif instó a Irán a abrir ese paso estratégico para el suministro mundial de petróleo y gas, "durante un periodo de dos semanas como gesto de buena voluntad".

Noticia en desarrollo...