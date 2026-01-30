La economía de México registra en 2025 su peor desempeño desde la pandemia

México, México/La economía de México registró el año pasado su peor desempeño desde el desplome que provocó en 2020 la pandemia de covid, lastrada por las persistentes tensiones comerciales con Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones.

Las cifras oficiales publicadas este viernes muestran que la expansión anual del Producto Interno Bruto (PIB) de México, la segunda economía de América Latina después de la de Brasil, fue de apenas 0,7% en 2025.

Este constituye el peor resultado desde la contracción de 8,5% que anotó en 2020, según datos del instituto nacional de estadística, INEGI. En 2024, la economía mexicana creció 1,2%.

El débil desempeño del año pasado coincidió con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien encabezó una ofensiva proteccionista mundial al imponer aranceles a las exportaciones de numerosos países.

México, que envía a Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones, resulta particularmente vulnerable a las políticas comerciales de Trump, lo que ha generado incertidumbre en sectores empresariales y en el clima de negocios en general.

"La administración de Trump sigue representando un riesgo para las exportaciones mexicanas y el crecimiento económico", señaló Gabriela Siller, directora de análisis del grupo financiero BASE en un reporte tras la publicación del indicador.

La cifra de crecimiento resultó, no obstante, levemente superior al consenso de las estimaciones de analistas del sector privado, que esperaban una expansión de 0,4%, según la más reciente encuesta del banco central mexicano.

"Evitó la recesión"

El crecimiento anual estuvo encabezado por las actividades primarias, que abarcan sectores como la pesca, la agricultura y la ganadería, que crecieron 3,7%, según el reporte del INEGI.

El vasto sector de servicios (actividades terciarias) creció 1,4% con respecto a 2024, mientras la industria y el sector manufacturero (actividades secundarias), fuertemente orientadas a la exportación a Estados Unidos, cayeron 1,1%.

En el cuarto trimestre de 2025 el PIB mexicano creció 1,6% con respecto al mismo trimestre del año previo.

La expansión estuvo encabezada por las actividades primarias, que aumentaron 6% con respecto al mismo trimestre de 2024. Las actividades secundarias, en tanto, avanzaron solo 0,3%, mientras las terciarias crecieron 2%.

Para Siller, el crecimiento del cuarto trimestre y la cifra débil pero positiva de todo 2025 "evitó la recesión" en México, pero no conjura la amenaza de un "estancamiento" económico, debido a factores como un aumento de la informalidad laboral y una caída de la inversión productiva.