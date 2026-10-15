EEUU anuncia más de $300 millones de inversión en el Caribe

Estados Unidos está enfrascado desde hace más de un año en una ofensiva militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, con ataques a presuntas narcolanchas que han causado más de 240 muertos.

Estados Unidos destinará más de 300 millones de dólares para contribuir a la vigilancia de infraestructuras, modernizar las fuerzas de seguridad y construir conexiones de cable en la cuenca del Caribe, informó este jueves el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

"Me complace anunciar 37 millones de dólares en nuevos programas para proteger infraestructuras digitales críticas y reforzar la seguridad portuaria", declaró Landau en un encuentro en Washington con mandatarios de la región.

Igualmente, Washington invertirá 175 millones en el despliegue de cables submarinos, para aumentar las conexiones de alta velocidad.

Para el sector sanitario, la inversión será de 61,5 millones de dólares, "con el fin de permitir que la región construya una sólida capacidad propia, autosuficiente, de personal sanitario", indicó el vicesecretario.

Para las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, la inversión será de cerca de 67 millones de dólares.

Washington mantiene una Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (ISCB), con 13 países integrantes, desde 2010.

Landau propuso que la próxima reunión de la ISCB se celebre en la primavera de 2027.

Estados Unidos está enfrascado desde hace más de un año en una ofensiva militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, con ataques a presuntas narcolanchas que han causado más de 240 muertos.

"Para muchos de nosotros, como estadounidenses, ha sido una fuente de dolor ver que Estados Unidos no ha prestado al hemisferio occidental en general, y en concreto al Caribe, la atención que merece", dijo Landau.

"Estamos restaurando el hemisferio occidental en su posición de preeminencia y prioridad en la política exterior estadounidense", añadió.