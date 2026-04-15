EEUU anuncia nuevas sanciones contra petróleo iraní

Estas medidas apuntan a la infraestructura de transporte de petróleo, al imponer sanciones a más de 20 personas, empresas y buques que operan dentro de la red del magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein.

Estados Unidos anunció el miércoles que endurecerá las sanciones contra la industria petrolera de Irán, mientras Teherán mantiene el cierre del Estrecho de Ormuz.

Estas medidas apuntan a la infraestructura de transporte de petróleo, al imponer sanciones a más de 20 personas, empresas y buques que operan dentro de la red del magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según informó el Departamento del Tesoro.

"El Departamento del Tesoro está actuando con firmeza mediante 'Furia Económica', al apuntar contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intenta lucrarse a costa del pueblo iraní", declaró en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aludiendo a una campaña de presión financiera contra Irán que emula el nombre de la operación militar estadounidense que desató la guerra.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, asesor del asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei, también asesinado el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra en Oriente Medio.

"Estados Unidos está actuando para limitar de forma decisiva la capacidad de Irán de generar ingresos mientras intenta mantener el estrecho de Ormuz como rehén", señaló el Departamento de Estado en un comunicado separado.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas, en represalia por la campaña bélica de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está ahora llevando a cabo un bloqueo naval de los puertos iraníes.