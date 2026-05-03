Irán desafía a EEUU a elegir entre un 'mal acuerdo' o una operación militar 'imposible'

En un comunicado publicado por la televisión estatal iraní, la rama de inteligencia de los Guardianes asegura que el presidente estadounidense Donald "Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán".

Teherán, Irán/Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron el domingo que las opciones de Estados Unidos se limitan a una operación militar "imposible" o "un mal acuerdo" con Teherán para poner fin a la guerra.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel, está en alto el fuego desde el 8 de abril, pero las negociaciones entre ambas partes están estancadas.

En un comunicado publicado por la televisión estatal iraní, la rama de inteligencia de los Guardianes asegura que el presidente estadounidense Donald "Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán".

El texto también asegura que el margen de maniobra para la toma de decisiones de Estados Unidos "se ha reducido" y destaca "un cambio de tono" por parte de China, Rusia y Europa hacia Washington.

Además, evoca un "ultimátum" iraní sobre el bloqueo estadounidense de sus puertos, impuesto por Washington como represalia por el cierre casi total del estrecho de Ormuz.

El medio estadounidense Axios, citando a dos fuentes informadas sobre la última propuesta de Teherán a Washington, informó de que esta fija "un plazo de un mes para las negociaciones sobre un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin al bloqueo naval estadounidense y acabar definitivamente con la guerra en Irán y en Líbano".

El domingo, Trump afirmó en una publicación en Truth Social que revisaría la última propuesta de Irán, pero puso en duda que "sea aceptable".

Los medios iraníes, incluidas las agencias de noticias Tasnim y FARS, informaron el sábado sobre el contenido de la propuesta.

Según Tasnim, Irán afirma que las cuestiones pendientes "deberían resolverse en un plazo de 30 días" y deberían centrarse "en poner fin a la guerra en lugar de prolongar el alto el fuego".

Estos puntos a tratar incluyen "la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la periferia de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de los activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones"., afirma el medio.

Su reporte menciona también como cuestiones pendientes "poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y acordar un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz".