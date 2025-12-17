EEUU despliega militares al puerto ecuatoriano de Manta para lucha antinarco

El arribo de tropas estadounidenses a Ecuador se da en medio de los ataques militares ordenados por la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas , en una ofensiva que desde septiembre deja al menos 95 muertos .

Quito, Ecuador/Estados Unidos desplegó militares en el puerto ecuatoriano de Manta para una “operación temporal” contra el narcotráfico en uno de los principales corredores de droga, donde Washington tuvo una base militar hasta 2009, informaron autoridades el miércoles.

En un mensaje en redes, la embajada de Estados Unidos dio “la bienvenida” a personal de la Fuerza Aérea estadounidense “para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”, sin precisar la cantidad de militares involucrados ni el tiempo de permanencia en el país sudamericano.

La operación contempla el fortalecimiento de la recopilación de información y de las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas compartidas, señaló la embajada. El Ministerio de Defensa de Ecuador indicó que días atrás aviones estadounidenses llegaron al país con material de índole militar, sin aclarar cuándo.

Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras, en un referendo en noviembre promovido por el presidente Daniel Noboa. Estados Unidos tuvo durante una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, en el suroeste del país y principal puerto pesquero ecuatoriano, considerado uno de los más estratégicos para el comercio exterior y un bastión del narcotráfico.

Fiel aliado de Washington, Noboa planea endurecer el combate al crimen organizado con el apoyo del gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos y Quito mantienen desde 2023 un acuerdo de cooperación militar. En vísperas del referendo, Noboa recorrió junto con la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, áreas militares de Manta y Salinas como sitios potenciales para bases militares.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo, es una ruta clave del narcotráfico: por sus puertos transita el 70 % de la droga que llega principalmente a Estados Unidos.

Con apoyo de la Marina estadounidense en el Pacífico, el país ha incautado unas 210 toneladas de drogas en lo que va del año, frente al récord de 294 toneladas en 2024.