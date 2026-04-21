EEUU dice que interceptó un buque petrolero sancionado en la región Asia-Pacífico

En los últimos años, el Tifani realizó numerosas transferencias de petróleo de buque a buque frente a las costas de Singapur y Malasia, y efectuó múltiples viajes de ida y vuelta entre esta zona y destinos como Irán y China.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el martes que sus fuerzas interceptaron y abordaron un buque "sin bandera y sancionado" en el marco de los esfuerzos de Washington contra las redes que prestan apoyo a Irán.

No precisó el lugar exacto de la operación, pero dijo que fue en la zona que cubre el INDOPACOM, el comando militar estadounidense que abarca gran parte de los océanos Pacífico e Índico.

"Durante la noche, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo, sin incidentes, un derecho de visita, una interdicción marítima y abordaje del buque M/T Tifani, sin bandera y sancionado, dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM", indicó el Pentágono en X.

El mensaje reafirmó que Estados Unidos está decidido a "desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen".

El Tifani es un "petrolero con bandera de Botsuana", según la firma de inteligencia Vanguard Tech, que indicó que el buque fue interceptado en el océano Índico.

Su última señal fue detectada el martes a mitad de camino entre Sri Lanka y el estrecho de Malaca, según el sitio web de seguimiento marítimo Marine Traffic.

"Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados", subrayó el Pentágono en su mensaje en X, que incluía imágenes de video en las que se veían helicópteros sobrevolando a muy baja altura un gran petrolero de color naranja brillante.

AFP identificó el buque como vinculado a actividades iraníes.

Según la firma de inteligencia energética Kpler, el buque había cargado aproximadamente dos millones de barriles de crudo en la isla de Jark, en Irán, el 5 de abril y atravesó el estrecho de Ormuz el 9 de abril. Su señal de seguimiento indicaba que se dirigía hacia Singapur.

En los últimos años, el Tifani realizó numerosas transferencias de petróleo de buque a buque frente a las costas de Singapur y Malasia, y efectuó múltiples viajes de ida y vuelta entre esta zona y destinos como Irán y China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió mantener el bloqueo a los puertos de Irán "hasta que haya un acuerdo" para poner fin a la guerra.

Sin embargo, la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence señaló el lunes que "al menos 26 buques de la flota fantasma iraní (habían) burlado el bloqueo estadounidense" desde su instauración la semana pasada.

Este martes persistían las dudas sobre la celebración de una nueva ronda de negociaciones en Pakistán, un día antes de que expire el alto el fuego de dos semanas declarado el 8 de abril.