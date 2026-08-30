EEUU lanza nuevos ataques contra Irán, los primeros en un mes

Se trata de los primeros bombardeos contra Irán desde finales de julio.

Estados Unidos llevó a cabo el domingo ataques en la isla iraní de Larak, ubicada en el estrecho estratégico de Ormuz, dijo el Comando Central estadounidense (Centcom).

Se trata de los primeros bombardeos contra Irán desde finales de julio.

"Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak", donde "se había observado a Guardias de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales", dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado enviado a la AFP.

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Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad.

La administración Trump había privilegiado la "guerra económica" frente a los bombardeos sobre Irán.

Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor del estrecho de Ormuz.

Este estratégico paso marítimo, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está bloqueado por Teherán desde el comienzo del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques israelo‑estadounidenses contra Irán.

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Estados Unidos lleva a cabo, en particular, un bloqueo de los puertos iraníes.

"La semana pasada, el Centcom terminó el desminado de las rutas de navegación internacionales del estrecho", agregó Hawkins.

"Las fuerzas estadounidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger la libre circulación de los intercambios comerciales en esta vía marítima esencial", añadió.