EEUU sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia

Nuuk, Dinamarca/Estados Unidos advirtió este lunes a la Unión Europea (UE) que sería “insensato” imponer aranceles de retorsión en caso de que se concreten las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar gravámenes a los países europeos que rechazan su ambición de tomar Groenlandia.

Donald Trump afirmó este lunes que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle Groenlandia, un territorio autónomo danés del Ártico, una idea rechazada de plano por los groenlandeses y por los países europeos.

El dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración.

Entre ellos están Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente, así como países nórdicos como Noruega. Esta pugna, que se intensificó la semana pasada, provocó caídas en las principales bolsas europeas, luego de que la UE prometiera una respuesta a las amenazas de Trump.

“Creo en la OTAN”

En Nuuk, la capital de Groenlandia, Lea Olsen, una estudiante de 39 años, afirmó que no tiene miedo.

“La mayor diferencia entre nosotros, los groenlandeses, y los estadounidenses es que podemos confiar en que nuestros políticos harán todo lo posible no solo por nuestro país, sino también por su gente. Confiamos en que nuestros políticos lo gestionarán muy bien”, declaró.

“No tengo miedo, porque creo en la OTAN y creo en Europa. Creo que estamos unidos y que ellos nos respaldan”, dijo Olsen.

Para contrarrestar la afirmación de Trump de que “Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China”, el país y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en la isla, informó este lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

Antes de este anuncio, Trump escribió en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que “el mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz, ya no me siento obligado a pensar solo en la paz”, añadió, según el mensaje publicado en varios medios.

Trump no ha dejado de expresar su indignación por no haber recibido el Nobel de la Paz, que el pasado año fue otorgado a la venezolana María Corina Machado.

La oficina del primer ministro noruego confirmó la autenticidad del mensaje en un correo electrónico a AFP, y Store recordó que no es el Gobierno de Noruega quien otorga el galardón, sino un comité independiente.

Mecanismo “bazuca” de la UE

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió a la UE que sería “muy insensato” imponer medidas de retorsión ante las amenazas de aranceles.

Los dirigentes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para analizar la amenaza estadounidense sobre Groenlandia y la cuestión arancelaria, indicó una portavoz del Consejo Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que insistió ante una delegación de congresistas estadounidenses en Davos en la “necesidad de respetar inequívocamente” la soberanía de Groenlandia y Dinamarca.

En un intento por evitar un deterioro de los vínculos, el canciller alemán, Friedrich Merz, buscará reunirse con Donald Trump durante el Foro de Davos para evitar una escalada arancelaria.

Ese mismo día, el tema de Groenlandia será abordado por los ministros de Finanzas del G7, grupo de economías avanzadas que incluye a Estados Unidos.

El fin de semana, Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, los países que enviaron militares a Groenlandia —Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— estarán sujetos a un arancel del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que solicitará la activación del Instrumento Anticoerción de la UE, un mecanismo creado en 2023, conocido como una opción de tipo “bazuca” o “nuclear”.

Este instrumento permite a la UE imponer restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios en su mercado único de 450 millones de personas, así como limitar el acceso de empresas estadounidenses a contratos públicos en Europa.