El ejército de Níger afirma haber matado a un líder de Boko Haram

El ejército nigerino declaró que Bakura fue atacado por un avión de combate la madrugada del 15 de agosto y lo tachó de "líder temido" del grupo.

Níger/El ejército de Níger anunció el jueves haber matado a un líder del grupo yihadista Boko Haram en la cuenca del lago Chad, donde el país limita con Nigeria, Chad y Camerún.

Ibrahim Mahamadou, conocido como Bakura, fue abatido la semana pasada durante una operación "de precisión" en una isla de la región de Diffa, en el sureste de Níger, según un comunicado.

Dirigía un grupo escindido leal a Abubakar Shekau, exlíder de Boko Haram. Se negó a unirse a la facción rival, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), y se trasladó a las islas de la orilla nigerina del lago con sus combatientes.

La insurgencia de Boko Haram contra el gobierno de Nigeria para establecer un califato islámico en el noreste de ese país africano comenzó en 2009 y ha dejado hasta ahora unas 40.000 personas muertas y ha obligado a más de dos millones a huir de sus hogares.

El enconado conflicto se ha extendido más allá de las fronteras de Nigeria. Su vecino Níger sufrió los primeros ataques de este grupo yihadista en Bosso, a orillas del lago, en 2015.

"Muy temprano en la mañana del 15 de agosto, un avión de combate de la fuerza aérea lanzó tres ataques selectivos y sucesivos contra las posiciones que Bakura ocupaba en Shilawa", añadió.

El dirigente tenía unos 40 años y era originario de Nigeria, según las fuerzas militares de Níger.

Se unió a Boko Haram hace más de 13 años y asumió el liderazgo del grupo tras la muerte de Shekau durante las luchas internas yihadistas en mayo de 2021.

Su nombre está asociado con el secuestro de más de 300 estudiantes en Kuriga, Nigeria, en marzo de 2024, así como atentados suicidas contra mercados, mezquitas y reuniones de civiles, y ataques contra los ejércitos de Nigeria, Níger, Chad y Camerún, según el ejército nigerino.