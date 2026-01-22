Elon Musk quiere comercializar los robots Optimus hacia fines de 2027

El multimillonario ofreció en Davos una intervención sobria , hablando de espacio , paneles solares e inteligencia artificial , pero sin referencias a la política .

Davos, Suiza/Tesla comercializará sus robots humanoides Optimus de aquí a fines de 2027, prometió el jueves en Davos su multimillonario jefe Elon Musk.

“De aquí a fin del año próximo, pienso que venderemos robots humanoides al público”, afirmó durante su intervención en la reunión anual del Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana en los Alpes suizos.

Es la primera vez que el hombre más rico del mundo participa en el foro de Davos, al que en el pasado calificó de “aburrido”, y donde su aparición —anunciada por sorpresa el jueves por la mañana— casi llenó el auditorio.

El multimillonario ofreció en Davos una intervención sobria, hablando de espacio, paneles solares e inteligencia artificial, pero sin referencias a la política.

Alcanzar la producción de un millón de robots humanoides Optimus es una de las condiciones clave que Elon Musk debe cumplir para beneficiarse del plan de remuneración a diez años, aprobado en noviembre por los accionistas de Tesla.

La empresa ya tiene como objetivo instalar este año líneas de producción, con miras a la comercialización de Optimus.

No obstante, Musk advirtió esta semana en su red social X que tanto para Optimus como para el robotaxi Cybercab, “casi todo es nuevo” y que el ritmo de producción inicial será “atrozmente lento”.

El empresario ha reconocido en el pasado que no siempre cumple los plazos anunciados, y en octubre de 2024 admitió que “tiendo a ser un poco optimista en materia de calendarios”.

“En general, creo que para la calidad de vida es mejor pecar de optimismo y equivocarse, que pecar de pesimismo y tener razón”, concluyó Musk al final de su intervención.