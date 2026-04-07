Macron anuncia regreso a Francia de pareja de franceses detenidos en Irán

Kohler, una profesora de 41 años, y Paris, un educador jubilado de 72 años, fueron detenidos y encarcelados el 7 de mayo de 2022 en el último día de un viaje turístico a Irán.

París, Francia/Dos ciudadanos franceses retenidos en Irán están de regreso a Francia, tras su puesta en libertad después de más de tres años en prisión, anunció este martes el presidente francés, Emmanuel Macron.

El anuncio de su salida se produce en plena guerra en Irán. Estados Unidos amenaza con nuevos ataques el martes por la noche si Teherán no responde a su ultimátum reabriendo el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo.

"Cécile Kohler y Jacques Paris son libres y están de camino hacia territorio francés, después de tres años y medio de detención en Irán", celebró en la red social X Macron, quien apuntó a una mediación de Omán.

Una fuente de la cancillería francesa dijo a AFP que abandonaron Irán el martes al amanecer en un convoy diplomático junto con el embajador francés y que "actualmente se encuentran en Azerbaiyán".

"Pasarán la noche en Bakú y deberían llegar mañana" miércoles a Francia, según una fuente del entorno del canciller francés, Jean-Noël Barrot, precisando que la "situación actual permitió obtener su liberación".

Kohler, una profesora de 41 años, y Paris, un educador jubilado de 72 años, fueron detenidos y encarcelados el 7 de mayo de 2022 en el último día de un viaje turístico a Irán.

En octubre de 2025 fueron condenados a 20 y 17 años de prisión, respectivamente, en particular por espionaje.

Teherán los acusaba de espiar para los servicios de inteligencia franceses e israelíes, cargo que ellos siempre negaron.

Ambos salieron de la prisión de Evin, en Teherán, a finales de noviembre pero con la prohibición de abandonar el país. Desde entonces, se encontraban en la embajada de Francia en la capital iraní.

París los consideraba "rehenes de Estado". Eran los dos últimos franceses retenidos en Irán.

Teherán multiplica las detenciones de ciudadanos occidentales con el fin de utilizarlos como moneda de cambio para lograr la liberación de iraníes encarcelados en países occidentales o para obtener contrapartidas políticas.

En el caso de Cécile Kohler y Jacques Paris, Teherán había anunciado un acuerdo para intercambiarlos por Mahdieh Esfandiari, una ciudadana iraní condenada en Francia por "apología del terrorismo".

Pero, según la presidencia francesa, Esfandiari sigue en Francia ya que "está inmersa en un procedimiento de apelación" de su condena. "Es un caso distinto", agregó.