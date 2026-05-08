Encuentran dron guerrillero con explosivos cerca del principal aeropuerto de Colombia

El hecho atribuido por inteligencia militar a guerrilleros responsables de una ola de atentados en plena campaña presidencial.

Bogotá, Colombia/Un dron con fibra óptica y cargado con explosivos fue hallado cerca del mayor aeropuerto internacional de Colombia y atribuido por inteligencia militar a guerrilleros responsables de una ola de atentados en plena campaña presidencial, dijo a la AFP una fuente militar este viernes.

Las autoridades encontraron el artefacto el miércoles a 5,4 kilómetros de la base aérea militar Catam, próxima al aeropuerto internacional de El Dorado, en medio de la presión violenta de los grupos armados de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

"Los indicios (de la presencia del dron) llegaron desde la Fiscalía en el Cauca", dijo a la AFP un responsable del Ejército.

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