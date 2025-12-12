Erdogan pide a Putin un alto el fuego limitado a energía y puertos en Ucrania

Ucrania sufre bombardeos rusos casi diarios que afectan a todo su territorio desde el inicio de la ofensiva de Moscú a gran escala en febrero de 2022.

Estambul, Turquía/El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió el viernes a su par ruso, Vladimir Putin, un “alto el fuego” en los ataques a infraestructuras energéticas y puertos ucranianos, indicó la presidencia turca.

Al margen de la cumbre en Turkmenistán, Erdogan, que mantiene estrechos vínculos con Ucrania y Rusia, sugirió que un alto el fuego limitado, sobre las instalaciones energéticas y los puertos, sería beneficioso, señalaron sus servicios en un comunicado.

Ucrania sufre bombardeos rusos casi diarios que afectan a todo su territorio desde el inicio de la ofensiva de Moscú a gran escala en febrero de 2022. Rusia apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios, zonas residenciales, entre otras infraestructuras.

Turquía, miembro de la OTAN, acogió tres veces este año negociaciones entre Kiev y Moscú, sin que se registren mayores avances.