España y Argelia acuerdan reforzar su asociación energética

España está conectada con Argelia mediante el gasoducto MedGaz que funciona a pleno rendimiento, pero cuya capacidad podría aumentarse

Argelia y España han decidido "reforzar su asociación estratégica" en el ámbito de la energía, en plena guerra en Oriente Medio, anunció este jueves en Argel el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Al inicio de una visita de dos días, Albares calificó al país norafricano de "proveedor de gas estable, fiable y constante", tras una reunión con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune.

España está conectada con Argelia mediante el gasoducto MedGaz que funciona a pleno rendimiento, pero cuya capacidad podría aumentarse "en mil millones de metros cúbicos al año", indicó recientemente a la AFP el experto estadounidense Geoff Porter.

En la reunión, a la que también asistieron el canciller Ahmed Attaf y el ministro de Energía, Mohamed Arkab, "quedó claro que Argelia es para España un amigo y socio estratégico", añadió Albares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argelino ha elogiado por su parte el "dinamismo de las relaciones (...) especialmente en el sector energético y otros ámbitos económicos".

Albares visitó Argelia al día siguiente de que lo hiciera la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, quien anunció un aumento en "el suministro de gas argelino a Italia". Se hará mediante una mayor colaboración entre las empresas petroleras y gasísticas nacionales, la italiana Eni y la argelina Sonatrach.

Albares también abordó el "contexto geopolítico" global. Consideró que "España y Argelia comparten valores y principios comunes: la resolución pacífica de las controversias entre Estados y el rechazo a la guerra".

El ministro español calificó la relación bilateral de "excelentes" y aplaudió el "espectacular aumento de las exportaciones españolas" a Argelia en los dos últimos años, que se triplicaron en 2025 con respecto a 2024.

Antes del progresivo deshielo, la relación se enfrió tras el apoyo de España en 2022 a un plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el territorio disputado del Sáhara Occidental, donde Argelia apoya a los independentistas del Polisario.