Estados Unidos anuncia apoyo 'férreo' a Israel; ONU se reúne de urgencia

Estados Unidos prometió este sábado un apoyo "férreo" a Israel y derribó drones lanzados por Irán contra su aliado, en plena espiral de violencia en Oriente Medio, al tiempo que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el domingo para tomar acciones inmediatas tras el ataque con más de 200 drones suicidas por parte de Los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la República Islámica.

El presidente demócrata Joe Biden acortó un viaje de fin de semana a la costa de Delaware (este) para una reunión de emergencia en la Casa Blanca con sus principales asesores de Seguridad Nacional después de que Irán lanzara un ataque sin precedentes.

"Acabo de reunirme con mi equipo de Seguridad Nacional para recibir información actualizada sobre los ataques de Irán contra Israel. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel frente a las amenazas de Irán y sus representantes (en la región) es férreo", dijo Biden en la red social X.

El demócrata publicó una foto de la reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca, junto a altos cargos como el secretario de Defensa, Lloyd Austin; el jefe de la diplomacia, Antony Blinken; y el director de la CIA, Bill Burns.

Irán había amenazado con tomar represalias después de que un presunto ataque israelí arrasara el 1 de abril un edificio diplomático iraní en Damasco, matando a siete miembros de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, incluidos dos generales. Después de los ataques con drones, Teherán advirtió a Estados Unidos que se mantenga al margen y no intervenga.

Pero las fuerzas estadounidenses derribaron más tarde algunos drones iraníes, en una nueva muestra de apoyo a su aliado regional clave, al que ha suministrado miles de millones de dólares en ayuda militar para su guerra en Gaza, desatada hace seis meses. "Las fuerzas estadounidenses en la región siguen derribando drones lanzados por Irán contra Israel", declaró un funcionario de Defensa estadounidense.

"Nuestras fuerzas siguen posicionadas para proporcionar apoyo defensivo adicional y proteger a las fuerzas estadounidenses que operan en la región", añadió.

"Amenazas"

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, dijo que Estados Unidos "estará al lado del pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán". Biden permanece en "constante comunicación" con los israelíes y otros aliados, añadió Watson.

El presidente estadounidense, que vestía una gorra de béisbol azul, no había hecho declaraciones a los periodistas que le esperaban mientras subía a su helicóptero Marine One en Rehoboth Beach, Delaware, para volar de regreso a Washington. Tenía previsto permanecer en la localidad costera, donde posee una casa, hasta el domingo, pero acortó el viaje para realizar consultas sobre la situación en Oriente Medio. Antes de ir a Rehoboth, el presidente instó a Irán a no atacar a Israel, pero añadió que creía que lo haría "más pronto que tarde".

La forma en la que Biden gestionará el conflicto en Oriente Medio será objeto de escrutinio en un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. El expresidente republicano Donald Trump, rival de Biden en estos comicios, estimó que su sucesor muestra "debilidad". "Dios bendiga al pueblo de Israel. Ahora mismo están siendo atacados. Es porque mostramos una gran debilidad", afirmó en un mitin en Pensilvania.

A primera hora del sábado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el jefe de Defensa, Austin, hablaron con sus homólogos israelíes para garantizarles el apoyo estadounidense. Las tensiones habían aumentado a primeras horas del día, cuando los Guardianes de la Revolución apresaron cerca del estrecho de Ormuz un portacontenedores "relacionado con el régimen sionista", término que utiliza para referirse a Israel. La Casa Blanca condenó el apresamiento del buque, de propiedad británica, y lo calificó de "acto de piratería".

"Pedimos a Irán que libere inmediatamente al buque y a su tripulación internacional", declaró Watson.

El jueves, el Pentágono informó que el máximo comandante estadounidense para Oriente Medio viajó a Israel para abordar las amenazas a la seguridad con los mandos militares del país. El estrecho de Ormuz conecta el Golfo con el océano Índico. Según Washington, más de una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por él cada año.