Estados Unidos anuncia evacuación aérea de sus ciudadanos a bordo del crucero afectado por hantavirus

Mientras que, el desembarco del crucero MV Hondius debe realizarse entre domingo y lunes, según España

Washington, Estados Unidos/El gobierno estadounidense anunció el viernes que estaba organizando un vuelo para evacuar a sus ciudadanos a bordo del crucero afectado por hantavirus que se encuentra ante las Islas Canarias.

"El Departamento de Estado está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses que están en este barco", dijo un portavoz del ministerio.

El Departamento de Estado señaló que estaba coordinando la operación con el gobierno español, así como con otras agencias federales de Estados Unidos.

"Estamos en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y estamos preparados para brindar asistencia consular en cuanto el barco llegue", dijo el portavoz bajo anonimato.

No estaba claro de inmediato cuántos estadounidenses iban en el barco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo anteriormente que Estados Unidos estaba entre los 12 países que tenían ciudadanos que desembarcaron del barco en la isla de Santa Elena.

Desembarco del MV Hondius debe realizarse entre domingo y lunes, según España

El desembarco de los pasajeros del MV Hondius debe realizarse entre el domingo al mediodía y el lunes, la "única ventana" posible debido a las condiciones meteorológicas, indicó el viernes un portavoz del gobierno regional de Canarias, donde se espera el barco.

"La única ventana de oportunidad que tenemos para realizar esta operación es en torno a las 12 de la mañana del domingo y hasta que cambien las condiciones [meteorológicas] a partir del lunes", explicó a la prensa Alfonso Cabello, que advirtió que pasado ese plazo no podría realizarse la operación hasta "llegado a final de mes de mayo".

Tal y como ha sido estipulado, el MV Hondius no podrá atracar en el puerto, sino que tendrá que fondear frente a la costa de Tenerife, donde serán recogidos por embarcaciones más pequeñas.

Una vez en tierra, los pasajeros serán conducidos en autobús hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.

"Si el lunes no está toda la operativa hecha, el barco deberá continuar camino. Porque las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto", indicó Cabello.

"Si no, el barco debería salir y no se podría volver a realizar ninguna operación en principio (...) hasta llegado a final de mes de mayo", que es cuando volvería a haber buenas condiciones, agregó.

De acuerdo con el portavoz del ejecutivo canario, la llegada del buque se espera el domingo de madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana, confirmando así una información de los servicios de emergencia españoles, que habían indicado que, si el crucero mantenía su ritmo actual, llegaría antes de la hora prevista.

"El barco lleva tan buena marcha que se está adelantando la posible hora de llegada", había avanzado la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una rueda de prensa.

El portavoz del gobierno regional recordó, de su lado, que es importante que "los aviones que tienen que repatriar a todas las personas implicadas en la operación, estén en tierra en la noche del sábado o la mañana del domingo" para poder llevar a cabo el dispositivo de la forma más rápida posible.