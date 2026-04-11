EEUU niega haber aceptado la liberación de activos iraníes en el extranjero

Las delegaciones iraní y estadounidense se encuentran en Islamabad, capital de Pakistán , para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Washington, Estados Unidos/Un alto funcionario estadounidense desmintió el sábado una información según la cual Washington había aceptado liberar activos iraníes en el extranjero embargados por las sanciones impuestas por Donald Trump, una de las condiciones impuestas por la República Islámica para sentarse a la mesa de negociación.

Las delegaciones iraní y estadounidense se encuentran en Islamabad, capital de Pakistán, para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Teherán había declarado anteriormente que cualquier acuerdo para el cese definitivo de los combates debía incluir el desbloqueo de los activos iraníes y el fin de la guerra de Israel contra Hezbolá en el Líbano.

Una "fuente iraní de alto rango" declaró a la agencia de noticias Reuters, bajo condición de anonimato, que Estados Unidos había acordado descongelar los activos para que los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reabra el paso por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de hidrocarburos mundial.

Un alto funcionario estadounidense dijo en un comunicado emitido por la Casa Blanca: "Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado todavía".

El sábado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Islamabad, según informó el gobierno de Islamabad, añadiendo que las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio habían "comenzado".