Casa Blanca: Trump bromeaba cuando acusó de traición a los demócratas

"El presidente estaba claramente bromeando con sus comentarios", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa.

Sanders se refería al insulto que usó Trump durante una visita a una fábrica en Cincinnati (Ohio), donde arremetió contra el partido de oposición por su reacción impasible en el discurso que dio hace una semana ante el Congreso.

"Tenían cara de muertos y actuaron de forma antiestadounidense. Antiestadounidense. Alguien dijo que de forma 'traicionera'. Y sí, supongo, ¿por qué no? ¿Podemos llamarlo traición? ¿Por qué no? Ciertamente no parecía que quisieran mucho a nuestro país", dijo Trump.

Aunque Sanders calificó de broma la acusación de "traición", no hizo lo mismo con la de "antiestadounidense", y reiteró que los demócratas deberían haber celebrado ciertos aspectos del discurso de Trump.

"Es antiestadounidense no estar entusiasmado por el hecho de que hay más gente con trabajo que antes (...), o que el Estado Islámico (EI) está siendo aplastado como antes no ocurría", alegó Sanders.

"Estas son cosas que todos los estadounidenses deberían poder celebrar. Deberíamos estar entusiasmados por el hecho de que estamos haciendo avances", agregó la portavoz.

La acusación de Trump ha generado fuertes críticas de varios senadores, entre ellos el republicano Jeff Flake y los demócratas Tammy Duckworth y Ben Cardin.

"He visto a los defensores más vehementes del presidente usar el argumento ya manido de que los comentarios del presidente no eran más que una broma, simplemente sarcasmo. Pero la traición no es algo que se use para rematar un chiste, señor presidente", dijo Flake en un discurso en el pleno del Senado.

Flake es uno de los principales críticos de Trump dentro de su partido y sus denuncias se han vuelto más fuertes desde que anunció en octubre que no buscaría la reelección el próximo noviembre.

Por su parte, Duckworth afirmó el lunes en su cuenta de Twitter que ella juró su cargo en el Senado "para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos", no para "aplaudir cuando él (Trump) exige que aplauda".