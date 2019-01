Trump había tenido que posponer este discurso, previsto para este martes, debido al "shutdown", el cierre parcial de las administraciones federales que terminó el viernes después de más de un mes de parálisis.

La fecha es solo 10 días antes del día límite para que los legisladores y el presidente acuerden un paquete de seguridad fronteriza que evite otro cierre del gobierno.

"Lo invito a presentar su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso, el 5 de febrero de 2019 en la Cámara de Representantes", escribió Pelosi en una carta a Trump, diciendo que habían acordado mutuamente la fecha.

With government now re-opened, I have invited @realDonaldTrump to deliver the State of the Union address on Tuesday, February 5. #SOTUhttps://t.co/RHq3nWH9nmpic.twitter.com/MCy4A4IYdy